В последующие дни на погоду в Украине будет влиять антициклон.

На рубеже осени и зимы погода в Украине изменится. Об этом говорит на своей странице в Facebook говорит синоптик Наталья Диденко.

Если сегодня циклон над Грецией принесет нам дожди и мокрый снег, то на выходных погоду в Украине уже будет определять антициклон.

"В субботу-воскресенье погоду всей Украины будет определять антициклон, а, следовательно, будет везде без осадков", - сообщила эксперт по погоде.

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Также, по ее данным, 30 ноября и 1 декабря в Украине будет сравнительно тепло.

Напомним, сегодня, по данным Наталки Диденко, осадки прогнозируются в западных областях, на севере Украины, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Погода в Украине - прогноз на конец осени

На последней неделе осени в Украине местами прогнозируют мокрый снег и дождь, однако с выходных ожидается спокойная, безопасно погода. Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометцентра.

В пятницу атмосферный фронт над Украиной будет ослабевать, однако все же достигнет Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и, вероятно, Черниговской областей. На сегодня в этих регионах прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

Также, по словам Птухи, из-за увеличения облачности температура несколько повысится, особенно ночью.

После прохождения атмосферного фронта, с выходных и в начале декабря, ожидается формирование антициклона, что будет способствовать спокойной, сухой погоде, возможно, с солнечными прояснениями.

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