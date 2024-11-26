В последнюю неделю осени украинцев местами ждет мокрый снег и дождь, впрочем, с выходных ожидается спокойная погода без осадков. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометцентра, отвечая на вопрос о том, ждать ли украинцам дальнейшего похолодания, и каким будет начало декабря.
Она отметила, что неделя началась с морозной погоды. В то же время есть и "приятные прояснения".
"Это нам обеспечивает гребень антициклона с северо-востока. Поэтому в большинстве областей - без осадков", - сказала Птуха.
Только сегодня на Луганщине, Донетчине и в Крыму - местами небольшой мокрый снег на дождь. Завтра - запад, север и Харьковская область - здесь ожидается локальный небольшой мокрый снег и дождь.
В то же время со среды ожидается больше облачности. Это объясняется тем, что через Польшу и Беларусь будет продвигаться циклон, который хоть и не будет выходить на территорию Украины, но его атмосферные фронты немного заденут нас, именно поэтому и будет больше облачности.
"И в четверг в западных областях у нас дождь. В Карпатах - с мокрым снегом. И в пятницу потом немного этот атмосферный фронт уже будет терять свою силу. Но продвинется еще в Киевскую и Житомирскую области. И Винницкая, и Черкасская, Черниговская, возможно еще", - отметила синоптик.
Так, в пятницу в этих областях могут быть небольшие осадки смешанной фазы: мокрый снег местами с дождем.
Кроме того, эксперт отметила, что температура за счет увеличения облачности несколько повысится, особенно ночная. "Если ближайшие две ночи она морозная, -2°...-8° в большинстве областей, то с четверга температура ночью от +2° до -4°, а днем 0°...+6°", - рассказала Птуха.
Уже после прохождения этого атмосферного фронта, с выходных и в начале декабря, будет усиливаться поле высокого давления, следующий антициклон, что обеспечит нам спокойную погоду без осадков, возможно, с солнечными прояснениями.
Погода в декабре 2024 - прогноз на месяц
Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в этом году погода в декабре в стране будет в пределах нормы.
Так, средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 2° тепла, что близко к норме. Осадков за месяц выпадет 34-78 мм, а в горных районах - местами 81-105 мм, что также в пределах нормы.