Со среды ожидается больше облачности из-за продвижения циклона у соседей.

В последнюю неделю осени украинцев местами ждет мокрый снег и дождь, впрочем, с выходных ожидается спокойная погода без осадков. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометцентра, отвечая на вопрос о том, ждать ли украинцам дальнейшего похолодания, и каким будет начало декабря.

Она отметила, что неделя началась с морозной погоды. В то же время есть и "приятные прояснения".

"Это нам обеспечивает гребень антициклона с северо-востока. Поэтому в большинстве областей - без осадков", - сказала Птуха.

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Только сегодня на Луганщине, Донетчине и в Крыму - местами небольшой мокрый снег на дождь. Завтра - запад, север и Харьковская область - здесь ожидается локальный небольшой мокрый снег и дождь.

В то же время со среды ожидается больше облачности. Это объясняется тем, что через Польшу и Беларусь будет продвигаться циклон, который хоть и не будет выходить на территорию Украины, но его атмосферные фронты немного заденут нас, именно поэтому и будет больше облачности.

"И в четверг в западных областях у нас дождь. В Карпатах - с мокрым снегом. И в пятницу потом немного этот атмосферный фронт уже будет терять свою силу. Но продвинется еще в Киевскую и Житомирскую области. И Винницкая, и Черкасская, Черниговская, возможно еще", - отметила синоптик.

Так, в пятницу в этих областях могут быть небольшие осадки смешанной фазы: мокрый снег местами с дождем.

Кроме того, эксперт отметила, что температура за счет увеличения облачности несколько повысится, особенно ночная. "Если ближайшие две ночи она морозная, -2°...-8° в большинстве областей, то с четверга температура ночью от +2° до -4°, а днем 0°...+6°", - рассказала Птуха.

Уже после прохождения этого атмосферного фронта, с выходных и в начале декабря, будет усиливаться поле высокого давления, следующий антициклон, что обеспечит нам спокойную погоду без осадков, возможно, с солнечными прояснениями.

Погода в декабре 2024 - прогноз на месяц

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в этом году погода в декабре в стране будет в пределах нормы.

Так, средняя месячная температура воздуха предполагается от 4° мороза до 2° тепла, что близко к норме. Осадков за месяц выпадет 34-78 мм, а в горных районах - местами 81-105 мм, что также в пределах нормы.

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