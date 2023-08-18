Антициклон обусловит сухую и солнечную погоду.

На Спас, 19 августа, в Украине будет очень жарко. Об этом предупредила известный синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, в субботу украинцев ждут +29...+34 градуса. В Киеве завтра, будет сухо и +30 градусов. В большинстве областей, по ее данным, благодаря антициклону будет сухо и солнечно.

"А в воскресенье еще жарче, +30...+36 градусов", - предупредила Наталья Диденко.

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20 августа на западе и севере появятся локальные грозовые дожди, которые 21 августа распространятся на значительную часть территории Украины.

В Киеве 20 августа вечером местами пройдет дождь с грозой, а столбики термометров покажут +31...+33 градуса.

"На День Независимости в Украине повсюду будет сухо, солнечно и тепло, без сильной жары. Прогноз предварительный, возможны уточнения", - отметила синоптик.

Когда жара покинет Украину?

По данным Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине сохранится преимущественно сухая и очень жаркая погода. Дожди вероятны только на западе страны, однако на температуру они не будут влиять.

На смену погоды стоит ждать только на следующей неделе. С 23 августа температура снизится до +26°...+29° В большинстве областей. Только на юге, в Винницкой и Тернопольской областях будет +30°...+34°. Со временем температура еще будет колебаться, но в среднем на западе и севере станет немного свежее, а на юге и востоке еще задержится жара.

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