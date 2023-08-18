В ближайшие дни жара в стране наоборот усилится.

В ближайшие дни жара в Украине будет лишь усиливаться. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Практически по всей стране столбики термометров покажут +29°...+33°, а местами на юге и востоке воздух раскалит до +34°...+36°. На западе периодически будут дожди и грозы, а на остальной территории сохранится сухая погода с обилием солнца.

Изменения погоды стоит ждать не ранее следующей недели на западе, севере и в центральной части страны. На юге и востоке традиционно жара задержится.

Некоторое снижение градусов ожидается со вторника, 22 августа. Тогда столбики термометров на севере Украины покажут +25°...+28°, а на западе будет +26°...+31°. На остальной территории все еще будет +29°...+33°.

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23 августа в Украине будет доминировать ясная и безоблачная погода, однако сильной жары в большинстве областей не ожидается. Лишь на юге, в Винницкой и Тернопольской областях будет +30°...+34°, а на остальной территории столбики термометров покажут более комфортные +26°...+29°.

На День Независимости в Украине также будет сухо и много солнца. На западе температура поднимется до +27°...+31°, на севере будет +27°...+28°, в Сумской области возможно снижение до +22°.

На востоке, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается комфортная температура около +25°...+26°. В центральной части воздух прогреется до +31°, а на юге местами будет +33°.

25 августа погода будет без существенных изменений, а 26 числа в Украину вернутся дожди. К концу следующей недели небольшие осадки ожидаются на западе и местами на севере страны. Благодаря им температура снизится. В центральной части также уже не будет жары.

До +30°...+33° температура будет подниматься лишь на юге и юго-востоке.

Изменение погоды в Украине - прогноз синоптика

О том, что со следующей недели погода в Украине изменится, говорит и синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, жара сохранится до 22-23 августа, а после Дня Независимости станет больше осадков, возможно, прохождение отдельных атмосферных фронтов.

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