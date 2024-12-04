Сегодня погода еще останется без существенных изменений.

4 декабря погода в Украине существенно не изменится, будет сухо и прохладно, а на День святого Николая ожидаются осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Первые какие-то более заметные осадки появятся на Николая, 6-го декабря", - написала она на своей странице в Facebook.

Сегодня, по данным синоптика, существенных осадков не предвидится, только туманы будут добавлять влаги и ухудшать видимость.

Видео дня

Ветер в среду будет тихий, не сильный, юго-восточного направления. Температура воздуха также существенно не изменится.

"В течение дня среды в Украине ожидается от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму +4...+6, на юге Крыма - до +6...+10 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

В Киеве, по ее прогнозу, 4 декабря также без существенных осадков, а температура днем будет около нуля.

Значительных изменений в погоде до пятницы не предвидится. Однако с 6 декабря, когда празднуют День святого Николая, погодные условия начнут меняться - в Украину с запада будут поступать атмосферные фронты. Уже 7 декабря почти на всей территории страны, кроме юго-востока, прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, длительный снежный покров пока маловероятен, но следующие атмосферные фронты могут быть более заметными. Птуха отметила, что с 8 на 9 декабря возможно прохождение циклона, хотя делать точные прогнозы пока рано. Она также добавила, что вторая декада декабря будет более динамичной по сравнению с ее началом: погода будет меняться, в частности днем могут наблюдаться кратковременные осадки в виде снега или мокрого снега, а затем периоды без осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: