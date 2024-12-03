Осадков по стране не будет.

В среду, 4 ноября, погода в Украине будет пасмурной, но без осадков. Влажности добавят только ночные и утренние туманы. В большинстве областей температура днем будет в пределах -2°...+1°, только на крайнем западе ожидается +3°...+4°, а в Крыму - до +6°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -3°, днем -1°.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -1°, днем +3°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -1°, днем +3°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью 0°, днем +1°.

В Тернополе 4 декабря ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем -2°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +4°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью 0°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -2°...0°, пасмурно.

В Житомире в среду ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...-2°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью -2°, днем -1°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем -1°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -3°...-1°.

В Одессе 4 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +2°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +1°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем -1°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, 0°...+6°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

4 декабря - какой праздник, приметы погоды

4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. Похолодало в этот день - зима будет суровой.

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