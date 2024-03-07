Днем по всей стране ожидается "плюс", а вот ночи будут морозными.

Завтра, 8 марта, в Украине будет красивая маловетреная солнечная погода, но ближайшей ночью еще подморозит. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

"Холод еще не отступает: ночью предполагается мороз -2...-9 градусов. Но завтра днем уже явно весеннее солнце повысит температуру воздуха до +4...+8 градусов", - сообщила она.

По словам синоптика, антициклональный характер погоды обусловит не только отсутствие осадков, яркое солнышко, а еще и слабый ветер.

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"Киевляне! 8-го марта в столице будет солнечно, ночью, утром холодновато, -1...-3 градуса, но днем ожидаются красивые солнечные +6 градусов и еще и почти безветренно", - рассказала Наталья Диденко о погоде в столице.

В ближайшие дни, по ее данным, повсеместно в Украине осадки маловероятны. Ночью еще будет небольшой мороз. Днем в субботу +3...+7 градусов, а в воскресенье потеплеет до +7...+13 градусов. Только на востоке еще удержится свежая погода, +2...+5 градусов.

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

В ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода. "Похолодание будет длительным, хотя и не без солнечных подскоков", - ранее сообщила Наталка Диденко.

По ее данным, первое ощутимое потепление, ориентировочно, предполагается с 16-го марта.

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