Прогноз погоды в Украине на 7 марта.

В четверг, 7 марта, в Украине будет преимущественно сухо, но холодно. Осадки вероятны лишь ан крайнем западе и в Крыму. По всей старне столбики термометров покажут +1°...+6°, лишь на Закрапатье будет теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°.

Во Львове в четверг будетнебольшая облачность. Ночью +1°, днем +5°, мокрый снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Тернополе 7 марта ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -1°...+5°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью -2° днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...+1°.

В Одессе 7 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Херсоне в четверг ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+5°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +2°.

Приметы погоды 7 марта

7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая - к хорошей погоде.

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