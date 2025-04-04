С 5 апреля в Украине похолодает, усилится ветер и заснежит.

На выходных в Украине значительно ухудшится погода. Температура снизится до заморозков, ветер усилится до штормовых порывов и местами будут дожди и даже мокрый снег. об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу-воскресенье начнется новый атмосферный процесс, придет другая, свежая воздушная масса.

"5-го апреля похолодает на западе, севере и части центральных областей, а в воскресенье посидите, по возможности, дома или не сильно гоняйте по делам - 6-го апреля резко похолодает и пойдет снег. Потому что на дорогах будет сложная ситуация", - посоветовала Наталья Диденко.

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По ее прогнозу, на востоке и юге на выходных еще будет преобладать дождь, потому что туда холодный воздух придет уже в понедельник, 7-го апреля.

"Следующая неделя, по предварительным прогнозам, ожидается холодной, с ночными заморозками, периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега", - спрогнозировала она.

В столице, говорит Наталья Диденко, температура начнет снижаться и пойдет дождь уже 5 апреля.

"А в воскресенье нас ожидает подзабытая какабека - дождь будет переходить в снег, на дорогах вероятно налипание мокрого снега, усилится ветер, температура воздуха днем составит в столице +2...+5 градусов", - рассказала эксперт по погоде.

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