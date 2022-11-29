По словам синоптика, снижение температура ожидается уже в начале декабря, а впоследствии морозы еще будут усиливаться.

Совсем скоро в Украине ожидается похолодание. Снижение температура придет вместе с первым днем зимы, 1 декабря. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"С 1 декабря в Украине похолодает, ночью будут доминировать "минусы", днем преимущественно ожидаются небольшие морозы", - спрогнозировала синоптик.

Однако, по ее словам, в дальнейшем морозы будут только усиливаться. Уже через неделю предполагается еще большее похолодание.

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"По предварительным прогнозам, усиление морозов предполагается с 7 декабря, особенно это касается северных областей", - предупредила специалист.

По данным синоптика Натальи Диденко, сегодня в некоторых областях ожидается снег, мокрый снег и дожди. Также, по ее словам, усилится ветер. Особенно опасным ветер может быть в прибрежных зонах, в Приазовье - до штормовых волн.

Об усилении ветра предупредили и синоптики Укргидрометцентра. По их данным, ветер будет восточный, 5-10 м/с. Днем в Приазовье местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

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