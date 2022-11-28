По ее прогнозу, ожидается усиление ветра до штормовых значений, гололедица и местами осадки.

Во вторник, 29 ноября, местами в Украине ожидается ухудшение погоды.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в большинстве областей днем будет колебаться от 2 мороза до 4 тепла, в Крыму до +7...+12 градусов. Из-за подмерзания ночью и утром ожидается гололедица.

"Ветер будет с востока, северо-запада, порывистый, некомфортный, в центре, на юге, северо-востоке и в восточных областях возможны штормовые порывы. Особенно опасным ветер может быть в прибрежных зонах, в Приазовье - до штормовых волн!"- предупредила синоптик.

По ее данным, также завтра в Украине снег и мокрый снег ожидается от Житомирщины, Киевщины через Кропивницкий, Хмельницкий, затрагивая черкасскую область, винницкую область и до Одесской области. В Одесской области осадки будут в виде дождя. На остальной территории Украины осадков не ожидается завтра.

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве 29 ноября ожидается мокрый снег, гололедица или "каша" на дорогах.

"Ветер с востока, порывистый. Из-за такого ветра воздух будет ощущаться холоднее - не так теплее, как плотнее одевайтесь", - советует синоптик.

По ее данным, в течение дня во вторник в Киеве будет около нуля.

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