По словам синоптика Натальи Диденко, завтра в Украине ожидается высокая влажность, густая облачность, туманы, осадки и скользкие дороги. Однако такой погода будет не по всей стране.

Во вторник, 7 декабря, Украину будет пересекать атмосферный фронт. В стране ожидается много осадков, туманы и гололедица на дорогах, однако в нескольких областях значительно потеплеет.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

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"Ожидается на западе Украины, в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега. В Кропивницком с районами, на Черкасщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Одесской, Николаевской, Херсонской, в Днепре с районами - влажная погода с дождем разной интенсивности", - рассказала она.

По данным синоптика, существенные осадки маловероятны на Волыни, Ривненщине, в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

"Температура воздуха, как обезьяна из анекдота, хоть разорвись", - говорит синоптик. В частности, по ее данным, на Западе, Севере будет холодно, днем от -2° до +3°. А на Востоке, в большинстве центральных областей значительно теплее: +3°...+9°.

"На Юге, вообще, настоящая весна - в течение дня 7 декабря +9...+13 градусов, в Крыму +11...+16 градусов", - сказала синоптик и предупредила о гололедице на дорогах и густых туманах.

"Высокая влажность, густая тяжелая облачность практически на голове, туманы, постоянно меняющаяся фаза осадков, скользкие дороги, колючий резкий воздух - не слишком сейчас оптимистичная метеокартинка", - резюмировала она.

Напомним, по прогнозу, в ближайшую неделю украинцев ждут дожди и перепады температуры. Местами в северных и западных областях ожидается снег. Дневные температуры по стране будут колебаться от 0° до +13°. Лишь ближе к выходным погода начнет стабилизироваться.

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Автор: Екатерина Лиманская