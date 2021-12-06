Осадки ожидаются каждый день. Лишь к концу недели погода стабилизируется.

В ближайшую неделю украинцев ждут дожди и перепады температуры. Местами в северных и западных областях ожидается снег. Дневные температуры по стране будут колебаться от 0° до +13°. Лишь к выходным погода начнет стабилизироваться.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с заметного похолодания. В западных, северных и восточных областях воздух прогреется лишь до +1°...+3°, местами в Центре воздух прогреется до +5°...+8°, а на Юге ожидается +11°...+13°. Снег в этот день будет лишь в Черниговской области, а в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской ожидаются дожди.

Во вторник, 7 декабря, осадки накроют практически всю Украину. Сухо будет лишь на крайнем западе, крайнем востоке и в Крыму. В северных и западных областях днем ожидается 0°...+2°, снег и мокрый снег. На остальной территории потеплеет до +7°...+10°, на Юге - до +13°, а в Крыму может быть и +17°. В центральных и южных областях практически повсеместно пройдут сильные дожди.

В среду, 8 декабря, сильно похолодает на западе и севере страны. Здесь днем столбики термометров покажут 0°...-5°, местами выпадет снег. В Центре и на Востоке воздух прогреется до +5°...+8°, практически повсеместно пройдут дожди и ливни. Теплее всего традиционно будет на Юге и в Крыму, где воздух прогреется до +9°...+12°, однако и здесь будут идти сильные дожди.

В четверг, 9 января, небольшие дожди останутся лишь в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Крыму. Сильные дожди возможны в полтавской и Сумской областях, а в Черниговской и Кировоградской возможен мокрый снег. На Западе будет 0°...-3°, на Севере - до +2°...+6°, в Центре - до +7°, на Востоке - до +7°...+10°, на Юге - до +5°...+8°.

Перед выходными столбики термометров в Украине слегка поползут вверх. Особенно это будет заметно в западных областях, где после морозов вновь будет плюсовая температура, до +1°...+3°, дожди. На Севере - небольшие дожди, до +7°. На востоке будет чуть теплее, до +8°, но сухо. В центральных областях - до +10°, сухо, а на Юге - до +10°...+14°.

На выходных, 11 и 12 декабря, погода продолжит стабилизироваться. Небольшие дожди возможны лишь в северных, а также Черкасской и Винницкой областях.

Так, в субботу холоднее всего будет на западе - до +3°, а теплее всего - на Юге - до +11°...+15°. По всей стране - небольшая облачность. В воскресенье температура останется приблизительно на таком же уровне, однако будет пасмурно.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская