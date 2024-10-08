Наталка Диденко прогнозирует сухую, теплую и солнечную погоду в Украине в течение нескольких дней.

Синоптик Наталья Диденко советует украинцам выделить время и прогуляться на свежем воздухе 9 октября, ведь погода ожидается очень приятной. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, завтра в Украине будет тепло, сухо и солнечно. Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса, на юге местами воздух прогреется до +25 градусов, только на Сумщине и Харьковщине будет свежее, +17...+19 градусов.

"Такое нечасто бывает посреди осени. Более того, так же будет и в четверг, 10-го октября", - порадовала прогнозом Наталка Диденко.

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В Киеве, по данным синоптика, 9 октября также ожидается сухая и теплая погода. Днем в столице будет около +20 градусов и солнечно.

Потепление и "бабье лето" в Украине

В Украине начинается период "бабьего лета". Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

Она пояснила, что этот термин является народным и обозначает теплую погоду, наступающую после значительного осеннего похолодания.

Она также отметила, что в среду, четверг и даже до пятницы большинство регионов Украины будут сохранять дневные температуры в диапазоне от +17° до +24°. Лишь на северо-востоке в среду будет немного прохладнее - от +14° до +19°. Однако, даже такие показатели являются достаточно комфортными для октября.

"Если это похолодание, можно сказать, было такое более ощутимое, то в народе можно считать, что эти два-три дня, которые у нас будут с температурой около 20-ти градусов в большинстве регионов, и до 24-х по южным областям, - теоретически можно называть ("бабьим летом" - УНИАН)", - отметила Птуха.

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