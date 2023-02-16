Завтра, по данным синоптика Натальи Диденко, Украину накроют температурные контрасты.

В пятницу, 17 февраля, в Украине ожидаются температурные контрасты и осадки во многих областях. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, пятница принесет мокрый снег на юго-восток, на Донетчину, Запорожье. Преимущественно дождь ожидается в западной части страны, а вечером мокрый снег пройдет на севере.

"Температура воздуха завтра будет от зимы до весны", - говорит синоптик. Так, по ее данным, ночью на востоке ожидается 7-12 градусов мороза, на остальной территории от 2 тепла до 4 мороза.

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В течение дня в западных областях и на юге, кроме Запорожья, предполагается +4...+9 градусов. На востоке будет ощутимо свежее, 0...-3 градуса. На остальной территории Украины ожидается 0...+3 градуса.

В столице завтра, по прогнозу Натальи Диденко, местами ожидается мокрый снег, временами дождь. В течение дня температура воздуха составит около +2 градусов.

"В субботу погода будет более активной - дожди, сильный ветер, но вместе с тем потеплеет в Киеве до +6...+8 градусов. В дальнейшем будет преобладать влажная погода", - отметила синоптик.

Ухудшение погоды в Украине: что известно

На выходных в Украине ожидается резкое изменение погоды. Температура значительно повысится. Например, по данным синоптика Игоря Кибальчича, в западных и южных областях в дневные часы местами будет аж +8...+13 градусов. Но вместе с потеплением к нам придут осадки и усилится ветер.

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