Завтра днем в Украине также будет холодно - всего +1...+6 градусов.

Холодная погода не отпускает Украину, а ближайшей ночью будет еще холоднее. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшая ночь будет еще холоднее - ожидаются заморозки до 0...-5 градусов!" - сообщила она.

Завтра днем, по ее словам, также будет холодно. В течение 9 апреля ожидается лишь +1...+6 градусов и только на Луганщине будет немного теплее, +6...+9 градусов.

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В среду в Украине будет облачно и местами пройдет небольшой снег.

Погода в Киеве

В столице, по прогнозу Наталки Диденко, 9 апреля будет без существенных осадков. Ночью ожидается заморозки -1...-3 градуса, а днем температура максимально повысится до +1...+3.

Погода в Украине - когда придет потепление

В течение нескольких следующих дней в Украине будет удерживаться холодная погода, однако вскоре ожидается потепление. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, изменения в погоде начнут проявляться уже с субботы, а в воскресенье станет немного теплее. Следующая неделя, как отметила метеоролог, обещает быть заметно теплее текущей.

В то же время до конца этой недели в Украине будет господствовать холодная воздушная масса. В ночное время возможны заморозки до -5°, а в горных районах Карпат температура может снижаться до -11°. Днем температурные показатели будут оставаться низкими - преимущественно в пределах +1°...+4° в большинстве регионов. В отдельные дни, в частности 8 апреля на юге, а 9-10 числа - на востоке и юго-востоке страны, будет несколько теплее - до +9°.

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