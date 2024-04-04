В некоторых обалстях вероятны заморозки до 0...-3 градусов.

В пятницу, 5 апреля, в Украине потеплеет, но ближайшей ночью будет холодно, даже ожидаются заморозки до -3. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В северных областях и на северо-востоке ближайшей ночью температура воздуха может опускаться до 0...-3 градусов мороза. Учитывайте!" - предупредила эксперт.

На остальной территории, по ее данным, ночью также будет холодно, +3...+7 градусов.

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"Но уже в течение дня пятницы температура воздуха подрастет до +13...+18 градусов. Как ни крути - весна!" - порадовала синоптик.

Только в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях местами еще будет +7...+9 градусов.

Дожди, местами с грозами, ожидаются 5 апреля в западных областях, достигнут Винницкой области, а вечером дойдут до Житомирщины и Киевщины, а вечером дождь возможен в Одесской области. На остальной территории Украины будет сухо.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 5 апреля ожидается холодная ночь, +1...+3 градуса. Но день будет теплее - до +15 градусов.

Существенных осадков в столице не ожидается, разве что вечером в пятницу пройдет небольшой дождь.

Заморозки в Украине - что известно

Ринаше в комментарии Погода УНИАН синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что холодный скандинавский воздух повлечет в Украине заморозки. С 4 по 6 апреля они наиболее вероятны в северных, центральных и местами восточных областях.

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