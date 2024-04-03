Температура снизится до 0...-3 градусов.

Синоптические процессы в Украине меняются, поэтому африканское тепло, которое охватило нашу страну накануне, ушло прочь. В ближайшие дни температура будет снижаться, местами даже ожидаются заморозки.

Как сообщил в комментарии Погода УНИАН синоптик Игорь Кибальчич, в среднем температура упадет на 5-10 градусов как ночью, так и днем.

В период с 4 по 6 апреля заморозки наиболее вероятны в северных, центральных и местами восточных регионах.

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Погода 4 апреля

По прогнозу Игоря Кибальчича, опубликованному на портале meteoprog, в четверг небольшие дожди возможны в северных областях, днем также в Карпатах и на Закарпатье.

На остальной территории Украины в этот день будет без существенных осадков. Ветер ожидается преимущественно западной четверти, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +5...+10 °С, а в западной части похолодает до +1...+6 °С. Днем воздух прогреется до +10...+15 °С, в южных и восточных областях столбики термометров покажут +16...+21 °С. На севере Украины днем будет только +4...+9 °С.

Погода 5 апреля

В пятницу, 5 апреля, в западных, северных, днем местами в центральных областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории страны без осадков. Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 м/с.

"Температура воздуха ночью +3...+8 °С, в северных областях местами заморозки 0...-3 °С", - сообщил Кибальчич.

Днем накануне выходных будет +13...+18 °С, а в южной части и в Крыму температура повысится до +17...+22 °С.

Когда в Украине снова потеплеет - прогноз синоптика

Сегодня, 3 апреля, после аномального тепла температура в Украине снизится до нормальной апрельской. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко. По ее данным, это небольшое похолодание продлится минимум три дня, но уже на выходных ожидается повышение температуры.

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