Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине до 15 января.

В ближайшую неделю температура в Украине постоянно будет колебаться.

"На неделе - какая-то температурная карусель!"- сообщила на своей странице в Facebook известный синоптик Наталка Диденко.

В частности, по ее данным, уже со среды, 10 января, ожидается некоторое потепление, перед выходными температура снова упадет, а с воскресенья снова повысится.

Видео дня

"10-11 января ожидается потепление, чему мы порадуемся. Уже 12-13 января - снова похолодание, без нервов, нормальная зимняя атмосферная практика. А 14-15 января температура воздуха повысится", - спрогнозировала она.

Погода в Украине сегодня - прогноз на 9 января

Во вторник, 9 января, на погоду в Украине будет влиять антициклон Hannelore. Он вытеснит осадки с территории нашей страны. Только утром на юге ожидается снег и мокрый снег, а на юге Крыма - с дождем.

Морозная погода, по словам Натальи Диденко, еще будет продолжаться. Днем ожидается -7...-12 градусов, в южной части Украины будет теплее, -2...-6 градусов, а в Крыму ожидается около нуля.

В Киеве, по прогнозу, в течение ожидается -10...-12 градусов, но без осадков. Зато в столице будет сиять солнце.

Вас также могут заинтересовать новости: