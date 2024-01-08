В ближайшие дни мороз в Украине будет держаться, однако в конце недели он ослабнет.

Ближайшая неделя в Украине будет морозной, с колебаниями температур и периодическими осадками. Однако к концу недели погода изменится - морозы ослабнут. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 8 января, в Украине будет пасмурно. В большинстве областей днем будет мороз -5°...-14°. Лишь на юге страны удержится теплая погода с температурой +3°...+5°, а в Крыму воздух прогреется до +11°. Везде, кроме северной и восточной части, ожидаются осадки.

9 января солнца в Украине станет больше, однако морозы удержатся. Ночью температура будет опускаться до -13°...-20°, а днем будет -7°...-10°. Похолодание доберется и до юга страны, где столбики термометров покажут днем -3°...-8°, а в Крыму похолодает до +5°.

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В среду, 10 января, морозы в Украине ослабнут. Ночью еще будет -6°...-15°, а днем столбики термометров покажут 0°...-6°.

В середине недели, 11 января, температура в Украине продолжит повышаться. Ночью будет 0°...-7°, а днем от -3° до +2°. Везде, кроме некоторых южных областей ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Перед выходными, 12 января, морозы в Украине вновь усилятся. Днем будет от 0°...-1° на юге и востоке до -6°...-9° на севере страны. Ожидается небольшая облачность, практически без осадков.

В субботу, 13 января, в Украине станет еще холоднее. В темное время суток будет -10°...-19°, а днем на западе, севере и местами на юге будет -3°...-6°, а на остальной территории столбики термометров покажут -8°...-15°.

Под конец неделя, 14 января, в Украине ожидается резкое потепление. Сильные ночные морозы останутся лишь на юго-востоке, а днем температура повысится до -4°...+1°. Будет пасмурно, часть областей накроют снегопады.

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