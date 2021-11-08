Завтра по стране пройдут атмосферные фронты, из-за которых в ряде областей ожидаются осадки.

В Украине в ближайшие дни резко похолодает. Ночью морозы будут достигать -8°.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра, по ее словам, Украину будут пересекать атмосферные фронты, поэтому в южной части, на юго-востоке и местами на Западе Украины пройдут дожди.

"За фронтами будет распространяться холодный воздух арктического происхождения. Поэтому тепло и жару уже надо ждать до следующих сезонов или путешествовать по теплым странам",- предупредила она.

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По данным Натальи Диденко, 9 ноября в Украине максимально ожидается +1°...+7°, на юге +6°...+11°.

"На неделе, в дальнейшем, какие-то серьезные осадки маловероятны - будет преимущественно сухо, разве что с туманами. Но - холодно!"- предупредила синоптик.

По ее данным, в ночь на среду мороз предполагается в пределах -2°...-8°.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине на этой неделе ожидается резкое похолодание.

Так, во вторник, 9 ноября, на севере и западе будет до +3°. На востоке и юге - до +7°. По ночам будет доходить до -5°.

Дожди в начале недели будут мигрировать по всей Украине. Синоптики говорят, они легко могут превратиться в мокрый снег. В частности, в Карпатском регионе.

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Автор: Екатерина Лиманская