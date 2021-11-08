Уже на этой неделе температура в Украине резко обвалится.

В Украине ожидается резкое похолодание.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, арктический холод движется с севера Европы в сторону Украины. Его дыхание украинцы почувствуют со вторника.

Так, сегодня, отметки еще будут держаться в пределах +10 на севере, западе и востоке.

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Но за сутки температура резко обвалится. Во вторник, 9 ноября, на севере и западе будет до +3. На востоке и юге - до +7. По ночам будет доходить до 5 градусов мороза.

Как сообщается, дожди в начале недели будут мигрировать во всей Украине. Синоптики говорят, они легко могут превратиться в мокрый снег. В частности, в Карпатском регионе.

Погода в Украине сегодня, 8 ноября

В Киеве сегодня будет облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +10°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +10°.

В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Тернополе 8 ноября ночью будет 0°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +10°, дождь.

В Виннице сегодня будет +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+11°, небольшой дождь.

В Одессе 8 ноября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне в понедельник ночью +9°, днем +18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+11°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +11°...+21°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

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Автор: Екатерина Лиманская