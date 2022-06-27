В ближайшие дни в Украине будет царить жаркая погода.

Ближайшие несколько дней в Украине ожидается мощная жара, но в конце июня температура немного снизится.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Ослабление жары придет как раз на заключительную гастроль июня, 30-го числа: в четверг температура воздуха снизится до +28...+29 градусов", - рассказала она.

Завтра же, по ее прогнозу, жара будет сильной.

"Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит+28...+33, местами до +35 градусов", - предупредила синоптик.

По ее данным, 28 июня вечером кратковременные дожди с грозами возможны в северных, восточных и центральных областях и локально в Карпатах.

Как сообщал Погода УНИАН, всю неделю в Украине ожидается очень жаркая погода местами столбики термометров будут подниматься до +34°...+36°.

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