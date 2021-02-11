"Настоящего тепла не будет ни в апреле, ни в марте": синоптик дал прогноз на весну в Украине

Горбань говорит, что морозов весной не будет, но будет холодно.

Горбань обещает много осадков весной / Фото ua.depositphotos.com

В начале календарной весны морозы утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.

Об этом сообщает народный синоптик Леонид Горбань, передает Радио Свобода.

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Методы прогнозирования народного синоптика учитывают движение планет солнечной системы и древние народные приметы. Официальная наука этой методики не признает, но сам Горбань уверяет, что его прогнозы сбываются. Он также утверждает, что погода в Украине в феврале этого года никак не вписывается в теорию глобального потепления.

"В целом в Украине сейчас вполне нормальная погода для сезона. Ничего особенного, никакой аномалии нет. Погода соответствует предварительным расчетам и закономерностям воздействий планет солнечной системы. Предполагалось и большое количество снега в феврале. Поэтому ждем сильных морозов. В феврале еще два подхода циклонов, но они уже будут не такими снежными. Позже возможен снег с дождем. Настоящего тепла не будет ни в апреле, ни в марте. Морозов не будет, но будет холодно - 5-7 градусов выше нуля и много осадков. На самом деле это хорошо, ведь даст дополнительную влагу для сельского хозяйства", - говорит он.

Потепление в Украине: прогноз синоптиков Укргидрометцентра

Скорого потепления в Украине ожидать не стоит.

Такое заявление сделал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

"Нескоро. Не скажу вам. Точно, что летом. Ориентировочно даже до десяти суток по прогнозам потепления не будет", - сказал Билык.

Как добавил синоптик, снегопады в Украине связаны с выходом циклона с юго-запада. Прекращение снегопадов он прогнозирует 13-14 февраля.