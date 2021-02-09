"Точно, что летом": синоптик рассказал, когда украинцам ждать потепления

16:16, 9 февраля 2021
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Прекращение снегопадов ожидается 13-14 февраля.

Погода в Украине / фото УНИАН, Денис Прядко
Погода в Украине / фото УНИАН, Денис Прядко

Скорого потепления в Украине ожидать не стоит.

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды до 14 февраля: прогноз по областямТакое заявление сделал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает Радио Свобода.

«Нескоро. Не скажу вам. Точно, что летом. Ориентировочно даже до десяти суток по прогнозам потепления не будет», – сказал Билык.

Как добавил синоптик, снегопады в Украине связаны с выходом циклона с юго-запада. Прекращение снегопадов он прогнозирует 13-14 февраля.

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Автор: УНИАН

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