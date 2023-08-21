Метеозонд поднялся на высоту 5300 метров, прежде чем температура упала до 0°C из-за сильной жары в конце лета.

Швейцарский метеозонд зафиксировал беспрецедентную высоту в 5298 метров прежде, чем температура упала до 0°C. Линия нулевого градуса - высота, на которой температура падает ниже точки замерзания, она считается ключевым метеорологическим маркером, особенно в горных районах.

Как сообщили в MétéoSuisse, высота в почти 5300 метров зарегистрированная метеозондом, стала "рекордом с момента начала наблюдения в 1954 году" и превзошла предыдущий максимум в 5184 метра, который был "установлен только в июле прошлого года".

Температура уменьшается с высотой, и в определенной точке по вертикальной оси температура падает ниже 0°С. Эта конкретная высота известна как линия нулевого градуса. Ее можно получить либо из приповерхностных измерений на метеостанциях, либо определить с помощью метеозондов в свободной атмосфере.

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Линия нуля градусов в свободной атмосфере определяется по температурному профилю, который ежедневно измеряется в региональном центре в Пайерне на Западе Швейцарии с помощью метеорологических зондов. Этот климатический индекс имеет отчетливую годовую картину с максимальным значением летом и минимальным зимой.

Линия нуля градусов "влияет на растительность, линию снежного покрова и круговорот воды, поэтому оказывает значительное влияние на среду обитания людей, животных и растений", - отмечает MétéoSuisse.

С 1991 по 2020 год его средняя высота над уровнем моря составляла 2570 метров, колеблясь от 1000 до 2000 метров зимой и от 3000 до 4000 метров летом. В более прохладные летние дни возможны значения ниже 2500 м, а в очень жаркие дни нулевая отметка может подниматься до 5000 м.

В последние десятилетия "антропогенное изменение климата привело к значительному увеличению высоты нулевой отметки в каждом сезоне", - говорится в сообщении MétéoSuisse. За последние 10 лет были установлены последовательные рекорды по этому показателю.

Как и в случае с температурой, высота линии нуля градусов над Швейцарией заметно увеличивается из-за изменения климата. Это наиболее очевидно из приповерхностной линии нуля градусов, полученной по измерениям метеостанций. С тех пор, как в 1864 году начались записи, приповерхностная линия нуля градусов поднялась примерно на 200-700 метров.

Жара в Европе - что известно

Как передает The Guardian, исключительная область высокого давления в континентальной Европе с центром над Альпами создала тепловой купол, который, по прогнозам, поднимет температуру до рекордного или почти рекордного уровня в нескольких регионах как минимум до среды.

Тем временем, аномальная жара в конце лета и лесные пожары продолжают обрушиваться на континентальную Европу.

Как сообщал УНИАН, ученые прогнозируют, что без сокращения выбросов парниковых газов длительные периоды экстремальной жары, похожие на те, что наблюдаются этим летом, теперь будут повторяться регулярно.

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