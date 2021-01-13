2020 год в Швейцарских Альпах выдался самым теплым в истории
Прошлый год также стал вторым самым теплым для Швейцарии за историю наблюдений.
Для швейцарских Альп 2020 год выдался самым теплым за всю историю наблюдений, и вторым самым теплым - для всей страны в целом.
Одессу, Ужгород и Харьков запорошило снегом: метель усиливается (видео)
По это сообщает "Европейская правда" из ссылки на Swiss Info.
Как сообщается, зима 2019-2020 годов оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.
А 2020 год в целом для страны стал вторым самым теплым за историю наблюдений - после 2018 года.
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