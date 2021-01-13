2020 год в Швейцарских Альпах выдался самым теплым в истории

Прошлый год также стал вторым самым теплым для Швейцарии за историю наблюдений.

Прошлый год для швейцарских Альп выдался "горячим" / фото REUTERS

Для швейцарских Альп 2020 год выдался самым теплым за всю историю наблюдений, и вторым самым теплым - для всей страны в целом.

Читайте также Одессу, Ужгород и Харьков запорошило снегом: метель усиливается (видео)

По это сообщает "Европейская правда" из ссылки на Swiss Info.

Как сообщается, зима 2019-2020 годов оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

А 2020 год в целом для страны стал вторым самым теплым за историю наблюдений - после 2018 года.

Вас также могут заинтересовать другие новости: