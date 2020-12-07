Спасатели объявили штормовое предупреждение: на западе Украины и Приазовье - сильнейший ветер
Спасатели предупреждают о быстром обледенении судов на Азовском море.
Сегодня, 7 декабря, в западных областях Украины и на Приазовье порывы ветра достигнут 17-22 м/с. на акватории Азовского моря - до 30 м/с.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
Что касается Азовского моря, то высота волн сегодня будет достигать 15-20 дм, спасатели предупреждают о быстром обледенении судов и придают такой погодной ситуации II уровень опасности - оранжевый.
Землетрясение в Украине
В Ивано-Франковской области 2 декабря произошло землетрясение.
Землетрясение произошло в 16:14 в районе города Надворная. Магнитуда оценивается в 2,7.
Колебания могли ощущаться отдельными людьми в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Два других землетрясения зафиксировали во Львовской области (около Дрогобыча) и в Воловецком районе Закарпатской области 3 декабря в 14:35. Магнитуда составила 1,5.
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