Спасатели объявили штормовое предупреждение: на западе Украины и Приазовье - сильнейший ветер

09:24, 7 декабря 2020
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Спасатели предупреждают о быстром обледенении судов на Азовском море.

Сегодня в Украине ожидается штормовая погода / фото УНИАН
Сегодня в Украине ожидается штормовая погода / фото УНИАН

Сегодня, 7 декабря, в западных областях Украины и на Приазовье порывы ветра достигнут 17-22 м/с. на акватории Азовского моря - до 30 м/с. 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

Что касается Азовского моря, то высота волн сегодня будет достигать 15-20 дм, спасатели предупреждают о быстром обледенении судов и придают такой погодной ситуации II уровень опасности - оранжевый.

Землетрясение в Украине

В Ивано-Франковской области 2 декабря произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 16:14 в районе города Надворная. Магнитуда оценивается в 2,7.

Колебания могли ощущаться отдельными людьми в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. 

Два других землетрясения зафиксировали во Львовской области (около Дрогобыча) и в Воловецком районе Закарпатской области 3 декабря в 14:35. Магнитуда составила 1,5.

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Автор: Елена Пилипчак

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