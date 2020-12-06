В трех областях Украины зафиксировали землетрясения
Колебания могли ощущаться отдельными людьми в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
В Ивано-Франковской области 2 декабря произошло землетрясение.
У берегов Антальи произошло землетрясение (видео)Об этом сообщают на сайте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.
Землетрясение произошло в 16:14 в районе города Надворная. Магнитуда оценивается в 2,7.
Колебания могли ощущаться отдельными людьми в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Два других землетрясения зафиксировали во Львовской области (около Дрогобыча) и в Воловецком районе Закарпатской области 3 декабря в 14:35. Магнитуда составила 1,5.
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