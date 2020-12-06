В трех областях Украины зафиксировали землетрясения

00:40, 6 декабря 2020
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Колебания могли ощущаться отдельными людьми в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Землетрясения зафиксировали 2 и 3 декабря / скриншот
Землетрясения зафиксировали 2 и 3 декабря / скриншот

В Ивано-Франковской области 2 декабря произошло землетрясение. 

У берегов Антальи произошло землетрясение (видео)Об этом сообщают на сайте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.

Землетрясение произошло в 16:14 в районе города Надворная. Магнитуда оценивается в 2,7.

Колебания могли ощущаться отдельными людьми в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах. 

Два других землетрясения зафиксировали во Львовской области (около Дрогобыча) и в Воловецком районе Закарпатской области 3 декабря в 14:35. Магнитуда составила 1,5.

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Автор: УНИАН

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Теги: землетрясение
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