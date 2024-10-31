Синоптики предупреждают об усилении ветра.

Ноябрь в Украине начинается со штормового предупреждения. Его на 1 число объявили почти по всей Украине. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Днем 1 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Непогода, по прогнозу, обойдет южные области и Закарпатье. На остальной территории объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода 1 ноября - прогноз

1 ноября принесет украинцам теплую погоду, но ветер значительно усилится. Известный синоптик Наталья Диденко также предупредила о непогоде.

Завтра, по ее словам, порывы ветра с запада и северо-запада могут достигать штормовой силы - до 15-20 метров в секунду.

Что касается температуры, по прогнозу Наталки Диденко, в пятницу по всей Украине ожидается +12...+16 градусов. В Черниговской и Сумской областях будет немного прохладнее - около +9...+13 градусов, а в Одесской области и в Черновицкой области местами разогреет до +18...+20 градусов.

По словам Диденко, дождей 1 ноября в большинстве регионов не предвидится.

В Киеве также прогнозируется ветреная, но теплая погода - днем температура достигнет +12...+14 градусов.

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