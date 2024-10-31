Осадки 1 ноября в большинстве областей маловероятны.

1 ноября еще порадует украинцев теплом, но значительно усилится ветер. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко:

"Ноябрь возвестит о переходе на зрелую осень сильным ветром. Завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. Осторожно!"

Что касается температуры, то, по ее прогнозу, в течение пятницы в Украине ожидается +12...+16 градусов. Немного свежее будет на Черниговщине и Сумщине, +9...+13 градусов, а в Одесской области и в Черновицкий области "местами врежет до +18...+20 градусов".

Видео дня

Дожди 1 ноября, по прогнозу Диденко, в большинстве областей маловероятны.

В Киеве завтра также будет ветрено, однако еще тепло - днем до +12...+14 градусов.

Погода в ноябре - прогноз на месяц

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует переменчивую погоду в ноябре с осадками и невысокими температурами. В первой декаде ожидается похолодание с дождями. Вторая декада будет более спокойной, с температурой в пределах нормы, а в конце месяца возможны дневные морозы, дожди и мокрый снег.

Среднемесячная температура составит 0...+5 °С, в Одесской области и Крыму - +6...+7 °С. В Карпатах снегонакопление начнется уже с начала месяца. В центральных и южных областях снег маловероятен, зато вероятны отдельные грозы.

Вас также могут заинтересовать новости: