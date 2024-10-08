Заметили редкое розовое свечение в Одесской и Ивано-Франковской областях.

Сегодня ночью, 8 октября, в Украине можно было увидеть полярное сияние.

В частности, местные Телеграм-каналы сообщают, что розоватое сияние в небе видели в Одесской и Ивано-Франковской областях.

В сети также появились снимки этого красивого явления.

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Напомним, в мае этого года украинцы также могли наблюдать редкое розовое полярное сияние. Тогда необычное для нашей страны природное явление наблюдали, в частности, жители Черниговской области и Сумской областей.

Ученые говорят, что этот год один из лучших для появления полярного сияния за последние 20 лет. Связано это с активностью Солнца, так как в этом году наше светило достигнет пика.

Полярное сияние - это природное явление, возникающее, когда частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Эти заряженные частицы проникают в верхние слои атмосферы и взаимодействуют с атомами газа, что и вызывает свечение. В результате на небе появляются красивые световые полосы и вспышки, часто в зелёных, розовых и фиолетовых тонах.

Полярное сияние чаще всего наблюдается в полярных областях - в Арктике (северное сияние) и Антарктике (южное сияние). Однако из-за активности Солнца в этом году полярное сияние будет случаться чаще, оно будет более интенсивное и может распространяться на более низкие широты, чем обычно.

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