На завтра, 21 мая, в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

На субботу, 21 мая в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о грозах и сильных порывах ветра.

"21 мая днем в Украине, кроме южных областей, грозы, в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, на выходных в Украине ожидаются дожди, местами сильные и с грозами, а также небольшое похолодание, которое ворвется в нашу страну в воскресенье. Так, в субботу осадки накроют практически всю территорию страны, кроме юга. А в воскресенье небольшие дожди ожидаются на севере и северо-востоке. Снижение температура ожидается в воскресенье, 22 мая. Оно коснется большинства западных и северных областей.

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