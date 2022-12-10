Теплее всего будет на юге, местами в центральных и Черновицкой областях.

В субботу, 10 декабря, в Украине будет мокро, но тепло. Температура в большинстве областей будет в пределах +4°...+7°, на юге воздух прогреется до +10°...+15° и лишь в отдельных областях на северо-западе и севере Украины ожидается более прохладная погода. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины тепло распределится неравномерно. В Волынской и Ривненской областях днем будет всего +1°...+3°. Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой столбики термометров покажут +4°...+5°. На Закарпатье и в Ивано-Франковской области будет до +7°, а в Черновцах воздух прогреется до +12°. Практически повсеместно ожидаются дожди.

На севере Украины сегодня будет пасмурно и дождливо. Здесь воздух прогреется до +2°...+6°. Теплее всего будет на Сумщине, а холоднее всего - в Черниговской области.

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В центре также будут температурные контрасты. В Винницкой области ожидается до +5°, а на остальной территории воздух прогреется до +7°...+11°. Повсеместно дожди, местами - сильные.

Жителей востока Украины ждет температура от +5° до +7°. Небольшие дожди, на Луганщине вероятность осадков меньше, здесь ожидается облачная погода с прояснениями.

На юге сегодня будет практически весна. Столбики термометров поднимутся до +9°...+13°, а в Крыму и вовсе до +15°. В большинстве областей пройдут небольшие дожди.

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