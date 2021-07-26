Спасать от палящего солнца будет небольшая облачность.

Неделя в Киеве начнется с повышения температуры. Сегодня в столице ожидается до +29 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер юго-восточного и южного направлений будет дуть со скоростью 1,5-2,7 м/с.

Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 26 июля

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +26°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, ливень.

В Тернополе 26 июля ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +18°, днем +27°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°, днем +30°.

В Виннице сегодня будет +17°...+27°, почти безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, ночью +19°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+29°, почти безоблачно.

В Одессе 26 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.

В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.

В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+28°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская