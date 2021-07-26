Неделя в Киеве начнется с повышения температуры. Сегодня в столице ожидается до +29 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер юго-восточного и южного направлений будет дуть со скоростью 1,5-2,7 м/с.
Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 26 июля
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +26°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°, ливень.
В Тернополе 26 июля ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +18°, днем +27°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +17°, днем +30°.
В Виннице сегодня будет +17°...+27°, почти безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +18°, днем +27°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет почти безоблачно, ночью +19°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Полтаве сегодня температура воздуха +18°...+29°, почти безоблачно.
В Одессе 26 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
В Херсоне в понедельник ночью +18°, днем +32°, почти безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
В Запорожье сегодня температура ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +31°, почти безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +18°...+28°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +31°.
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