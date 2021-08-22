Небольшие дожди ожидаются лишь в отдельных областях.

Сегодня погода порадует украинцев комфортной температурой и минимумом осадков. Небольшие дожди возможны лишь в Кировоградской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается +23°...+25°, без осадков, небольшая облачность.

На севере будет аналогичная температура, до +25°. В сумской области - ясно и безоблачно, на остальной территории - небольшая облачность. Без осадков.

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В центральных областях - небольшая облачность, воздух прогреется до +28°. В Кировоградской области возможны небольшие дожди.

На востоке Украины сегодня столбики термометров покажут +27°...+29°. В Донецкой и Луганской областях пройдут небольшие дожди.

На юге будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +28°...+30°, переменная облачность. А в Крыму ожидаются ливни, до +26°.

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Автор: Екатерина Лиманская