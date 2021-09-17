Секвойю Генерал Шерман в Калифорнии пытаются спасти от масштабного лесного пожара.

Американские пожарные, которым обычно приходится сталкиваться со спасением человеческий жизней, сейчас спасают деревья, а именно секвойи.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Пожарные работают в национальном парке "Секвойя" в штате Калифорния, где расположен Гигантский лес — роща самых больших деревьев в мире, гигантских секвойядендронов.

Здесь произрастают около 2000 секвой, в том числе 83-метровый Генерал Шерман - это не только самое большое дерево в обхвате (11 метров у основания), но и одно из самых древних, поскольку его возраст оценивают в 2300-2700 лет.

Читайте такжеСША в огне: в Калифорнии образовался огненный смерч (видео)Парку угрожают два лесных пожара - "Колони" и "Парадайз", или "Колония" и "Рай" соответственно. Пламя может достичь секвой уже в ближайшие дни - для борьбы с огнем мобилизованы более 350 пожарных, а также вертолеты и специальные самолеты.

Спасатели уже обернули несколько деревьев, включая Генерала Шермана, а также указатели и отдельные здания алюминиевой фольгой, чтобы защитить их.

Стоит отметить, что только с начала года в Калифорнии случилось более 7,4 тыс. лесных пожаров, которые выжгли более 0,9 млн га территории.

Автор: Станислав Кожемякин