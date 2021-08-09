Женщина оставила дома без присмотра детей в возрасте до десяти лет, а когда вернулась - обнаружила, что ее дом горит.

34-летняя американка Сабрина Дуниган потеряла во время пожара всех пятерых детей.

Об этом сообщает издание Metro.

Трагедия произошла в квартире в Сент-Луисе (штат Иллинойс, США) в день рождения Сабрины. Женщина оставила дома без присмотра детей в возрасте до десяти лет, а когда вернулась - обнаружила, что ее дом горит.

Пожарные из Департамента пожарной охраны Восточного Сент-Луиса обнаружили тела двух детей в спальне. Еще троих детей обнаружили без сознания, но вскоре они скончались.

"Наша семья никогда не подвергалась такому удару. Мы опустошены. Мы сломлены", - призналась тетя Сабрины Дуниган.

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Автор: Денис Прядко