Около 15 тысяч домов находятся в зоне риска, пожарные никак не могут обуздать пламя.

В Калифорнии до сих пор не могут обуздать крупнейший в истории штата лесной пожар, которому дали название "Дикси".

Об этом сообщает ТСН.

Как сообщается, уже несколько населенных пунктов в штате полностью выгорели. Почти десять тысяч калифорнийцев были вынуждены эвакуироваться.

Территория, охваченная пламенем, за последние сутки увеличилась до 230 тыс. гектаров. С огнем круглосуточно борются нескольких тысяч спасателей, однако локализовать пожар не удается.

По оценкам, в зоне риска еще 15000 домов.

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Как сообщал Погода УНИАН, ранее лесные пожары уничтожили калифорнийский город Гринвилл. "Дикси" охватил горный городок в Северной Калифорнии, сравняв с землей большую часть его исторического центра и оставив жилые кварталы в пепле. Тогда стихия уничтожила более 100 домов, а также коммерческие предприятия.

Масштабные лесные пожары бушуют на севере Калифорнии. Стихия не утихает с начала месяца.

Огонь быстро распространяется из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары.

Автор: Екатерина Лиманская