Самая сильная засуха в истории снизила уровень воды в реках Амазонки до исторического минимума.

Сильнейша в истории Амазонки засуха снизила уровень воды в реке до исторического минимума. В некоторых районах высушены русла рек, которые ранее были судоходными. Об этом сообщает Reuters.

Солимойнс - один из главных притоков могучей реки Амазонки, чьи воды берут начало в перуанских Андах - упал до самого низкого уровня в истории в Табатинга, бразильском городе на границе с Колумбией. А ниже по течению рукав Солимойнс полностью высох.

Близлежащее озеро Тефе, где в прошлогоднюю засуху погибло более 200 пресноводных дельфинов, также высохло.

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"Мы переживаем критический год", — заявил представитель Greenpeace Ромуло Батиста.

Как сообщается, второй год подряд критическая засуха выжигает большую часть растительности Бразилии и приводит к лесным пожарам по всей Южной Америке.

"Изменение климата больше не является поводом для беспокойства в будущем, через 10 или 20 лет. Оно здесь, и оно здесь с гораздо большей силой, чем мы ожидали", - добавил Батиста.

Засуха на Дунае - подробности

Из-за засухи на поверхности Дуная стали показываться корабли времен Второй Мировой.

В частности, вблизи сербского города Прахово обнаружили суда, которые были частью Черноморского флота нацистской Германии. Некоторые корабли, разбросанные по руслу реки, все еще имеют башни, командные мостики, сломанные мачты и покрученные корпуса.

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