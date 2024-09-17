Цены выросли примерно на 40% в этом году по мере приближения сезона 2025/26.

Чашка кофестанет еще дороже. Постоянные перебои с поставками привели к росту цен на зерна арабики до самого высокого уровня за последние 13 лет.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы выросли на 4,8% до 2,72 доллара за фунт в Нью-Йорке, что является самым высоким показателем с 2011 года. В этом году цены выросли примерно на 40%, поскольку нехватка более дешевых зерен робусты стимулирует спрос на сорт арабики.

Ралли кофе набирает обороты на фоне опасений относительно суровых погодных условий в Бразилии, которая является ведущим производителем. Страна завершает сбор урожая 2024-25 годов, и перспективы производства ослабли после того, как жара и засуха повредили поля.

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"Потенциал урожая арабики в сезоне 2025/26 висит на волоске", - говорит аналитик Rabobank Карлос Мера.

По его словам, с начала засушливого сезона в апреле количество осадков в районах выращивания арабики постоянно ниже нормы.

"Эта проблема возникла в то время, когда кофейная индустрия страдает от перегруженности портов в нескольких странах, глобальной нехватки контейнеров, сбоев в работе маршрута через Красное море, а также разочаровывающих урожаев во Вьетнаме", - объяснил Мера.

Цены на робусту тоже растут уже больше недели, подскочив на 4,2% в понедельник.

Подорожание кофе усиливает инфляцию во всем ассортименте напитков. Цены на апельсиновый сок также выросли из-за нехватки продукции, а рекордный рост фьючерсов на какао увеличивает стоимость шоколадных напитков и десертов. Тем не менее, цены на другие основные продукты питания, такие как зерно, остаются низкими, что сдерживает общую продовольственную инфляцию.

Цены на кофе - последние новости

Цены на кофе бьют рекорды. Так, за первые шесть месяцев текущего года робуста подорожала примерно на 40% из-за засухи во Вьетнаме и проблем с урожаем в Бразилии.

Позже издание Politico сообщило, что цены на кофе в Европе продолжают расти. До пандемии в Италии чашка напитка стоила 1 евро, а сейчас выросла до 1,20 евро. Тенденция к подорожанию кофе фиксируется во многих странах и на это есть ряд причин.

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