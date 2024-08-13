Прогнозируется, что в следующем году производство кофе будет избыточным, что должно помочь смягчить ограничения предложения.

В Европе выросли цены на кофе. Так, до пандемии в Италии чашка напитка стоила 1 евро, а сейчас выросла до 1,20 евро. Кофе подорожал везде, не только в Италии, пишет Politico со ссылкой на данные европейского статистического агентства.

Отмечается, что на это есть много причин. Во-первых, инфляция сделала практически все более дорогим – от электричества до пива. Страны тратили время на выход из пандемии, а затем столкнулись с войной в Украине, что привело к росту цен на энергоносители и глобальным проблемам с цепочками поставок.

Также влияют и другие факторы, в частности, атаки подводных дронов. Йеменские повстанцы сеют хаос в Красном море, нацеливаясь на грузовые суда. Все чаще судоходство перенаправляют в обход мыса Доброй Надежды в Южной Африке. Это означает более долгое время транспортировки и более высокие расходы. Морская транспортная компания Maersk заявила, что ожидает, что перебои будут продолжаться и в третьем квартале этого года. Это повлияло на цены на кофе из Вьетнама – крупнейшего мирового производителя сорта робусты (40% мирового потребления кофе; происхождение: центральная и западная Африка к югу от Сахары).

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Обвиняют брюссельских бюрократов

По словам журналистов, политики в Брюсселе также играют роль в повышении расходов. В конце года вступают в силу правила ЕС по борьбе с вырубкой лесов. Согласно им, производители кофе должны засвидетельствовать, что их производство не привело к потере растительности. Процесс сбора данных является длительным и дорогостоящим. Бизнес также не уверен, как именно будут применяться правила, что создает неопределенность и может привести к дальнейшему росту цен.

Старомодная экономика, климат нового стиля

Авторы также указывают, что кофе на международном рынке продается в долларах. Недавнее укрепление американской валюты по отношению к евро сделало его дороже для европейских покупателей.

Кроме того, изменение климата может повлиять на все природные сырьевые товары. В Южной Америке после сильных морозов в 2021 году наступила засуха, которая ударила по урожаю кофе в Бразилии. Во Вьетнаме сезон дождей наступил с опозданием, что также привело к сокращению производства. Экономический закон гласит, что когда продукт становится дефицитным, цена на него стремительно растет. А долгосрочные климатические тенденции не сулят ничего хорошего для предложения.

Арабика (мировое потребление 60%; происхождение: Эфиопия) лучше всего растет в узком температурном диапазоне. Постоянная жара вредит культуре и снижает урожайность. Изменение климата означает, что оптимальные площади для выращивания сокращаются.

Предприятия, торгующие кофе, должны тщательно взвешивать любое повышение цен, балансируя между увеличением расходов и необходимостью удерживать клиентов, которые возвращаются: "Мы не просто повысили цены, потому что не были уверены, что клиенты останутся с нами", – подчеркивает владелица шикарного кафе в Брюсселе Килиан Хюйгебаерт.

Производство кофе

Родина кофе находится недалеко от Йемена и его повстанцев с подводными дронами – прямо через Красное море в Эфиопии. Кофейный куст растет в поясе вокруг экватора. Именно из ягод растения, которые становятся ярко-красными, изготавливают горячий напиток. Их собирают, чистят, сушат, обжаривают и, наконец, измельчают и готовят к употреблению.

Неровная и возвышенная местность, на которой растет растение, затрудняет механизацию. В отличие от большинства распространенных сельскохозяйственных культур, кофе имеет длинный цикл выращивания, который длится три-четыре года. Это означает, что фермеры не могут быстро сменить культуру или посадить больше кофе, чтобы отреагировать на изменения спроса.

Бразилия является крупнейшим в мире производителем кофе, за ней следуют Вьетнам и Колумбия. Кофе часто собирают владельцы небольших ферм или наемные рабочие. Фермеры приносят свои зерна посредникам, которые имеют большую часть переговорной силы. Те продают их более крупным компаниям, и так кофе движется по цепочке поставок.

Хорошая новость заключается в том, что по крайней мере в среднесрочной перспективе ожидается умеренный рост цен. Фермеры поощряются к увеличению предложения на рынке. Прогнозируется, что в следующем году производство кофе будет избыточным, что должно помочь смягчить ограничения предложения, говорится в статье.

Цены на какао

В мае 2024 года цены на какао резко подскочили и это стало самым большим ростом с 1999 года. Рынок до сих пор переживет дефицит. Дождь в Западной Африке ослабил опасения относительно урожая.

Подорожание произошло после того как цены на какао снизились и находились на пути к еженедельному падению почти на 30%, завершая один из самых бешеных периодов, которые когда-либо видел рынок. Эксперты тогда не связывали спад с фундаментальными изменениями на рынке какао.

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