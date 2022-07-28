В пятницу, 29 июля, киевлян ждет очень теплая погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью температура составит +17°, а днем воздух прогреется до +28°. Весь день в столице будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость также будет колебаться в пределах 1 - 2,5 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +29°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, легкий дождь.
В Тернополе 29 июля ночью будет +15°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +31°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+31°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
В Виннице завтра будет +15°...+29°, практически безоблачно.
В Житомире в пятницу будет ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.
В Одессе 29 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +30°.
В Херсоне в пятницу ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +32°.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, практически безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +14°...+24°, практически безоблачно.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+31°, легкий дождь.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.