Сегодня в Украине будет жарко / фото REUTERS

В пятницу, 29 июля, в Украине станет еще теплее. Столбики термометров поползут вверх по всей стране. При этом на большей части территории страны ожидается сухая погода с небольшой облачностью, лишь в отдельных областях покапают небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +28°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +29°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.
  • В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, легкий дождь.
  • В Тернополе 29 июля ночью будет +15°, днем +29°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +31°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +17°...+31°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.
  • В Виннице завтра будет +15°...+29°, практически безоблачно.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+25°.
  • В Одессе 29 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +30°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +20°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +32°.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +29°, практически безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +14°...+24°, практически безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+31°, легкий дождь.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +29°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +30°.
Погода в Украине 29 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 29 июля

29 июля - Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.

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