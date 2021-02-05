Снегопады и мороз до -22°: синоптик дала прогноз на выходные в Украине

Антициклон Gizela обусловит преимущественно сухую погоду, однако местами ожидается снег.

Синоптик прогнозирует мороз и снег в эти выходные / Фото ua.depositphotos.com

На выходных в Украине обещают мороз. Холоднее всего будет в северной части Украины и на северо-востоке.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10°...-15°, в ночь на воскресенье местами -15°...-22°. Днем в субботу будут щипать за щеки -4°...-9°, в воскресенье -9°...-12°", - написала она.

На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4°...-10°, в центральной части -9°...-15° днем в субботу -1°...-6°, в воскресенье -4°...-9°.

Южная часть будет теплее. Днем 6 февраля около нуля, в воскресенье на юге ожидаются преимущественно "минусы". Закарпатье и Крым удержат в течение дня +2°...+5°.

Синоптик отметила, что антициклон Gizela обусловит преимущественно сухую погоду на значительной части территории. Однако 6 февраля предполагается снег на юге и юго-западе, а 7 февраля снег пройдет во всей западной части.

На Закарпатье и на юге Крыма вероятен дождь.

В Киеве выходными будет морозно: в субботу ночью -10°...-12°, днем -5°...-7°. В воскресенье мороз усилится, ночью -15°...-17°, днем -9°...-12°.

В понедельник западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады. На дорогах ожидается гололедица.

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