Снегопады и мороз до -22°: синоптик дала прогноз на выходные в Украине
Антициклон Gizela обусловит преимущественно сухую погоду, однако местами ожидается снег.
На выходных в Украине обещают мороз. Холоднее всего будет в северной части Украины и на северо-востоке.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10°...-15°, в ночь на воскресенье местами -15°...-22°. Днем в субботу будут щипать за щеки -4°...-9°, в воскресенье -9°...-12°", - написала она.
На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4°...-10°, в центральной части -9°...-15° днем в субботу -1°...-6°, в воскресенье -4°...-9°.
Южная часть будет теплее. Днем 6 февраля около нуля, в воскресенье на юге ожидаются преимущественно "минусы". Закарпатье и Крым удержат в течение дня +2°...+5°.
Синоптик отметила, что антициклон Gizela обусловит преимущественно сухую погоду на значительной части территории. Однако 6 февраля предполагается снег на юге и юго-западе, а 7 февраля снег пройдет во всей западной части.
На Закарпатье и на юге Крыма вероятен дождь.
В Киеве выходными будет морозно: в субботу ночью -10°...-12°, днем -5°...-7°. В воскресенье мороз усилится, ночью -15°...-17°, днем -9°...-12°.
В понедельник западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады. На дорогах ожидается гололедица.
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