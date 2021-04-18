Прогноз погоды в Украине на 18 апреля / фото УНИАН
В воскресенье, 18 апреля, дожди практически отступят. Осадки вероятны только на Сумщине, Харьковщине и Киевщине. На остальной территории будет сухо. В центре потеплеет до +12°...+14°, а на юге температура достигнет +16°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В центральных регионах - преимущественно облачная погода с прояснениями, днем ожидается до +16°. Ночью ожидается +4°. В Киеве возможен дождь, днем температура составит +12°.
- На западе Украины - преимущественно облачная погода, без осадков. Днем температура продержится на уровне +11°...+13°, а ночью опустится до +4°...+5°.
- На севере - облачно с прояснениями. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +9°, а ночью покажут +4°. На Сумщине возможен дождь.
- На юге воздух прогреется до +16°. В Одессе будет холоднее: всего +12°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями. Ночью температура не опустится ниже +6°.
- На востоке ожидается переменная облачность, на Харьковщине - дождь. Днем температура будет колебаться на уровне +15°, а ночью упадет до +6°.
Народные приметы 18 апреля
18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".
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