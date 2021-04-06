В среду, 7 апреля в столице ожидается дождь со снегом.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Читайте такжеНепогода не отступает: завтра почти всю Украину накроют дожди и снег (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +4°, а ночью - опустятся до -1°.
Практически весь день будет идти дождь, иногда усиливаясь до ливня, а под вечер возможен мокрый снег.
Ожидается ветер со скоростью до 3,9 м/с.
Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.
Народные приметы 7 апреля
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Во Львове ударил мороз: город засыпает снегом (фоторепортаж, видео)
- На вулкане в Исландии появились трещины, туристов эвакуировали (фото, видео)
- Синоптик рассказала, каким областям завтра ждать потепления до +18°
- В Ужгороде под снегопадом зацвела первая сакура - СМИ (фоторепортаж)
- В Украину надвигается непогода: ожидается мокрый снег и штормовой ветер
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram