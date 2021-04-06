Осадки в столице ожидаются целый день.

В среду, 7 апреля в столице ожидается дождь со снегом.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +4°, а ночью - опустятся до -1°.

Практически весь день будет идти дождь, иногда усиливаясь до ливня, а под вечер возможен мокрый снег.

Ожидается ветер со скоростью до 3,9 м/с.

Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст.

Народные приметы 7 апреля

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение без ласточек - холодная зима. Небо на Благовещение безоблачное, солнце ясное - будет лето грозовым.

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Автор: Елена Пилипчак