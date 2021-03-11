Завтра Киев накроет сильный снегопад

17:00, 11 марта 2021
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Скорость ветра днем составит 6,6 м/с.

Завтра в столице ожидается снегопад / фото УНИАН
Завтра в столице ожидается снегопад / фото УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до 0°, а днем термометры покажут +1°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Запад зальет ливнями, а центр засыплет снегом: подробный прогноз на завтра в Украине (карта)

Во второй половине дня ожидается сильный снегопад.

Скорость ветра днем составит 6,6 м/с.

Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.

Народные приметы 12 марта

12 марта, если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

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Автор: Елена Пилипчак

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