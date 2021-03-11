Завтра Киев накроет сильный снегопад
Скорость ветра днем составит 6,6 м/с.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до 0°, а днем термометры покажут +1°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
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Во второй половине дня ожидается сильный снегопад.
Скорость ветра днем составит 6,6 м/с.
Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.
Народные приметы 12 марта
12 марта, если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.
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+13°
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Ощущается как:+13 °
Мин./макс. температура:+12° / +23°
Влажность:50 %
Давление:761 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:27
Закат18:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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