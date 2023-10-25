Завтра по области будет облачная погода с дождем.

В четверг, 26 октября, в Киевской области ожидается облачная погода. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Жителей области предупредили, что завтра будет небольшой дождь, днем местами. "Ночью и утром по области кое-где туман. Ветер юго-западный , 5-10 м/с.", - сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, температура ночью составит 7-12°, а днем 13-18°. В Киеве ночью будет 8-10°, днем около 15°.

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Погода в Киевской области 25 октября

В среду, 25 октября, в Киеве и области обильные дожди. Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей области о возможных опасных метеорологических явлениях. "25 октября днем значительный дождь (и уровень опасности, "желтый")", – говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре отмечали, что в четверг количество и интенсивность осадков несколько уменьшится, но в конце недели ожидается еще один дождевой циклон.

Накануне украинский синоптик Наталка Диденко заявила, что вскоре в Украину придет новый циклон. Он движется из западной части Европы и будет сопровождаться изменением атмосферного фронта. В связи с этим, возможны резкие изменения погодных условий. Диденко предупреждала, что 25 октября встретит украинцев дождливым ветреным циклоном.

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