Снег, сильный ветер и весеннее тепло: синоптик рассказала украинцам о погоде на католическое Рождество

На северо-востоке и в восточной части Украины погода существенно усложнится.

Завтра в украинских областях ожидается очень разная погода / Фото ua.depositphotos.com

Завтра, 25 декабря, на католическое Рождество, в Украине ожидаются дожди, снег, гололед, налипание мокрого снега, сильный ветер и весеннее тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Ближайшей ночью дожди пройдут практически повсюду, кроме восточных областей, Днепра с районами и Запорожья. Будет переходить дождь в снег разве что в Карпатах и на Сумщине", - написала она.

Днем мощная фронтальная зона переместится восточнее и поэтому в большинстве центральных областей, на северо-востоке и в восточной части Украины существенно усложнится погода - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

На остальной территории Украины, хотя и осадки ослабнут и прекратятся, все равно будет доминировать влажная воздушная масса. Ветер западного, юго-западного направлений будет порывистым и даже кое-где со штормовыми порывами.

Температура воздуха в течение дня ожидается + 2°...+6°, в южной части будет, как весной, +5°...+11°.

В Киеве ближайшей ночью будет лить дождь, завтра днем прекратится. Ветер в столице будет западного, юго-западного направлений. Температура воздуха завтра днем составит +2°...+5°.

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